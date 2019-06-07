Михаил Саакашвили, фото: EPP Congress Bonn

https://racurs.ua/n122874-saakashvili-otkazalsya-idti-na-vybory-vmeste-s-partiey-klichko-smi.html

Ракурс

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили отклонил предложение мэра Киева Виталия Кличко идти на парламентские выборы вместе с партией «УДАР».

Loading...

Об этом изданию «Украинская правда» стало известно от информированных источников в окружении Саакашвили.

Также о решении Саакашвили на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила журналист Кристина Бердинских.

Михаил Саакашвили не согласился идти с «УДАР» на выборы, — отметила Бердинских.

Кличко в своем Фейсбуке опубликовал «комментарий по всем возможным вопросам на эту тему», из которого четко не понятно, какое именно решение принял Саакашвили.

Я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонников неоднозначно восприняли эту идею, — отметил мэр Киева. — Есть слова, а есть поступки. Я, политически — планов не меняю.

Идем дальше…, — резюмировал мэр Киева.

Напомним, украинское гражданство Саакашвили президент Владимир Зеленский вернул своим указом в конце мая. Прибыв в Украину 29 мая Саакашвили заявил, что не собирается мстить политикам, которые выслали его из Украины и лишили гражданства.