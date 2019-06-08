Михаил Саакашвили, фото: EPP Congress Warsaw

https://racurs.ua/n122931-partiya-saakashvili-poydet-na-vybory-samostoyatelno-video.html

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Партия «Движение новых сил» не будет объединяться с другими политсилами и самостоятельно пойдет на парламентские выборы.

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Об этом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук.

Мы пришли к выводу, что нужно идти на выборы самостоятельно, — отметил политик.

Саакашвили подчеркнул, что такое решение принято даже несмотря на имеющиеся у его политсилы трудности. В частности, он упомянул проблемы, связанные с регистрацией в регионах, а также проблемы со сбором денег на залог, необходимый для участия в парламентских выборах.

По словам Саакашвили, в ближайшее время состоится собрание, на котором будет определен перечень лиц, которые будут участвовать в выборах от «Движения новых сил».

Участие в выборах самого Саакашвили остается под вопросом, поскольку, согласно законодательству, баллотироваться в Верховную Раду могут только граждане, которые проживают на территории Украины в течение последних пяти лет.

По информации источников агентства BBC, Саакашвили все же будет настаивать на том, что он выполняет эту законодательную норму.

Внеочередные выборы в парламент в Украине запланированы на 21 июля.

Напомним, недавно стало известно, что Саакашвили отклонил предложение мэра Киева Виталия Кличко участвовать в парламентских выборах вместе с его политической силой «УДАР».