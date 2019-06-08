У Києві відбулася сесія міжпарламентської асамблеї ВРУ. Фото: прес-служба парламенту

https://racurs.ua/ua/n122930-parubiy-nazvav-oriientovnu-datu-vstupu-ukrayiny-do-ievrosouzu.html

Ракурс

Україна зможе вступити до Європейського Союзу у 2025−2027 році.

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Голови парламентів України, Литви та Польщі задекларували у резолюції міжпарламентської асамблеї строки вступу України до ЄС. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що Україна має великий шанс вступити до ЄС у 2025−2027 році. Про це він заявив 8 червня на брифінгу, повідомляється на веб-сторінці ВРУ.

За словами Парубія, сьогодні на сесії міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України він разом із головою Сеймасу Литви Вікторасом Пранцкєтісом та маршалком Сенату Польщі Станіславом Карчевським підписали документ, що регулює стратегію плану України на шляху до Євросоюзу.

Ми визначили, що 2025 і 2027 роки — це період великих шансів України на шляху до ЄС. Це вікно можливостей для України для вступу до Євросоюзу, — наголосив Парубій.

Нагадаємо, 20 квітня президент України підписав указ № 155/2019 «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції». Документ затверджує план заходів, направлених на набуття Україною повноправного членства у ЄС та НАТО.