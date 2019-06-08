В Киеве состоялась сессия межпарламентской ассамблеи ВРУ. Фото: пресс-служба парламента

https://racurs.ua/n122930-parubiy-nazval-orientirovochnuu-datu-vstupleniya-ukrainy-v-evrosouz.html

Ракурс

Украина сможет вступить в Европейский Союз в 2025—2027 году.

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Главы парламентов Украины, Литвы и Польши задекларировали в резолюции межпарламентской ассамблеи сроки вступления Украины в ЕС. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что Украина имеет большой шанс вступить в ЕС в 2025—2027 году. Об этом он заявил 8 июня на брифинге, сообщается на веб-странице ВРУ.

По словам Парубия, сегодня на сессии межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины он вместе с председателем Сеймасу Литвы Викторасом Пранцкетисом и маршалком Сената Польши Станиславом Карчевским подписали документ, регулирующий стратегию плана Украины на пути к Евросоюзу.

Мы определили, что 2025 и 2027 годы — это период больших шансов Украины на пути к ЕС. Это окно возможностей для Украины для вступления в Евросоюз, — подчеркнул Парубий.

Напомним, 20 апреля президент Украины подписал указ № 155/2019 «Вопрос европейской и евроатлантической интеграции». Документ утверждает план мероприятий, направленных на приобретение Украиной полноправного членства в ЕС и НАТО.