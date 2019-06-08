Меган Маркл оправляется на Trooping The Colour, фото: The Sun

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Ракурс

Сегодня жена британского принца Гарри герцогиня Сассекском Меган Маркл впервые официально появилась на публике с момента рождения ее сына Арчи 6 мая.

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Сегодня в Великобритании отмечают день рождения королевы Елизаветы II. Частью этого события торжественный парад Trooping The Colour, сообщает издание The Sun.

В нынешнем параде участвуют 1,4 тыс. военнослужащих, 200 лошадей и 400 музыкантов.

На парад Маркл с мужем прибыли в одной карете вместе с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Обе представительницы королевской семьи общались между собой в дружеской атмосфере. Ранее в СМИ появлялись многочисленные сообщения о напряженных взаимоотношениях между Маркл и Мидлтон. Вероятно, журналисты преувеличили масштаб трудностей в монаршей семье.

Также в одном экипаже с ними находилась вторая жена принца Чарльза герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боуз.

Арчи герцогов Сассекских в этой поездке не сопровождал.

С момента рождения Арчи Маркл отсутствовала на нескольких королевских событиях. Так, она не посетила королевский пир в Букингемском дворце, который состоялся в честь визита американского президента Дональда Трампа на этой неделе.

Напомним, 8 мая принц Гарри и Меган Маркл впервые показали миру своего ребенка.