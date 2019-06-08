Злоумышленник выдавал себя за помощника начальника регионального управления СБУ, фото: «Інформатор»

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В Днепре сотрудники СБУ разоблачили жителя города, который, используя поддельные документы, выдавал себя за помощника начальника регионального управления спецслужбы или заместителя руководителя подразделения внутренней безопасности Национальной полиции.

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Он требовал деньги от руководителей предприятий и учреждений, обещая в случае получения взятки не вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время обысков у злоумышленника правоохранители изъяли поддельные документы, а также арсенал оружия: гранатомет РПГ-26, шесть гранат РГД-5, Ф-1 и запалы к ним, карабин «Вулкан — ТК», пистолет Форт-12, 750 пятьдесят патронов калибра 5,45 мм.

По факту нарушения ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) злоумышленнику объявлено о подозрении. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, осенью 2018 года на Волыни правоохранители задержали группу вымогателей, которые выдавали себя за бойцов Национальной гвардии.