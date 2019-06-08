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Ракурс
Злоумышленник выдавал себя за помощника начальника регионального управления СБУ, фото: «Інформатор»

В Днепре СБУ разоблачила злоумышленника, который выдавал себя за представителя спецслужбы (ФОТО)

8 июн 2019, 13:57
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В Днепре сотрудники СБУ разоблачили жителя города, который, используя поддельные документы, выдавал себя за помощника начальника регионального управления спецслужбы или заместителя руководителя подразделения внутренней безопасности Национальной полиции.

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Он требовал деньги от руководителей предприятий и учреждений, обещая в случае получения взятки не вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время обысков у злоумышленника правоохранители изъяли поддельные документы, а также арсенал оружия: гранатомет РПГ-26, шесть гранат РГД-5, Ф-1 и запалы к ним, карабин «Вулкан — ТК», пистолет Форт-12, 750 пятьдесят патронов калибра 5,45 мм.

По факту нарушения ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) злоумышленнику объявлено о подозрении. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Во время обысков у злоумышленника правоохранители изъяли поддельные документы, а также арсенал оружия, фото: СБУ

Во время обысков у злоумышленника правоохранители изъяли поддельные документы, а также арсенал оружия, фото: СБУ

Во время обысков у злоумышленника правоохранители изъяли поддельные документы, а также арсенал оружия, фото: СБУ

Во время обысков у злоумышленника правоохранители изъяли поддельные документы, а также арсенал оружия, фото: СБУ

Напомним, осенью 2018 года на Волыни правоохранители задержали группу вымогателей, которые выдавали себя за бойцов Национальной гвардии.

Источник: Ракурс


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