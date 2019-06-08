Зловмисник видавав себе за помічника начальника регіонального управління СБУ, фото: «Інформатор»

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У Дніпрі співробітники СБУ викрили мешканця міста, котрий, використовуючи підроблені документи, видавав себе за помічника начальника регіонального управління спецслужби або заступника керівника підрозділу внутрішньої безпеки Національної поліції.

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Він вимагав гроші від очільників підприємств та установ, обіцяючи в разі отримання хабара не втручатися в їхню господарську діяльність. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Під час обшуків у зловмисника правоохоронці вилучили підроблені документи, а також арсенал зброї: гранатомет РПГ-26, шість гранат РГД-5, Ф-1 та запали до них, карабін «Вулкан — ТК», пістолет Форт-12, 750 п’ятдесят набоїв калібру 5,45 мм.

За фактом порушення ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) зловмисникові оголошено про підозру. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, восени 2018 року на Волині правоохоронці затримали групу вимагачів, котрі видавали себе за бійців Національної гвардії.