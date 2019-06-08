Ігор Смешко, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n122927-smeshko-ogolosyv-pershu-desyatku-vyborchogo-spysku-svoieyi-partiyi-syla-i-chest.html

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Лідер політичної партії «Сила і честь» Ігор Смешко оголосив першу десятку партійного списку цієї політсили на позачергових виборах до парламенту.

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Цей перелік він оприлюднив на з’їзді партії, котрий відбувається в Києві. Ведучим на з’їзді є відомий журналіст Дмитро Гордон, котрий також займає посаду керівника виборчого штабу партії, повідомляє «Укрінформ».

До першої десятки «Сили і честі», окрім Смешко, увійшли: народні депутати від «Самопомочі» Олена Сотник, Іван Мірошниченко та Ірина Сисоєнко, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, колишній начальник Генштабу Володимир Замана, вчена Ольга Романюк, фінансист Андрій Гайдуцький, один із засновників управління «К» в СБУ генерал-лейтенант Володимир Тимошенко та капітан першого рангу підводник Анатолій Макаренко.

Також на з’їзді журналісти помітили колишнього віце-прем'єра з гуманітарних питань за часів президентства Віктора Януковича Володимира Семиноженка та народного депутата від БПП Вадима Денисенка.

Позачергові вибори до Верховної Ради заплановані на 21 липня.

Нагадаємо, сьогодні шоумен Сергій Притула оголосив, що братиме участь в парламентських виборах у складі партії Святослава Вакарчука «Голос». У партійному списку цієї політсили Притула посів 30-ту сходинку.