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Игорь Смешко, фото: «112 Украина»

Смешко объявил первую десятку избирательного списка своей партии «Сила и честь»

8 июн 2019, 13:20
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Лидер политической партии «Сила и честь» Игорь Смешко объявил первую десятку партийного списка этой политсилы на внеочередных выборах в парламент.

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Этот перечень он обнародовал на съезде партии, который проходит в Киеве. Ведущим на съезде является известный журналист Дмитрий Гордон, который также занимает должность руководителя избирательного штаба партии, сообщает «Укринформ».

В первую десятку «Силы и чести», кроме Смешко, вошли: народные депутаты от «Самопомощи» Елена Сотник, Иван Мирошниченко и Ирина Сисоенко, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, бывший начальник Генштаба Владимир Замана, ученая Ольга Романюк, финансист Андрей Гайдук, один из основателей управления «К» в СБУ генерал-лейтенант Владимир Тимошенко и капитан первого ранга подводник Анатолий Макаренко.

Также на съезде журналисты заметили бывшего вице-премьера по гуманитарным вопросам во времена президентства Виктора Януковича Владимира Семиноженко и народного депутата от БПП Вадима Денисенко.

Внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

Напомним, сегодня шоумен Сергей Притула объявил, что будет участвовать в парламентских выборах в составе партии Святослава Вакарчука «Голос». В партийном списке этой политсилы Притула занял 30-ю строчку.


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