Ученые раскрыли загадку возникновения землетрясений во время океанических отливов, фото: alwatan.com.sa

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Ученые разгадали загадку того, каким образом отливы могут вызвать землетрясения вдоль срединно-океанических хребтов — подводных горных хребтов на краях тектонических плит.

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Взаимосвязь между этими явлениями ученые заметили много лет назад, однако не могли понять, почему землетрясения происходили во время отлива, а не высокого прилива, как это было бы ожидаемо в соответствии с общепринятыми теориями, сообщает издание EurekaAlert со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в Nature Communications.

Группа американских ученых из Колумбийского университета установила, что механизм этого феномена сводится к магме, расположенной ниже срединно-океанических хребтов.

Это дыхание магматической камеры, расширение и сокращение вследствие приливов, что провоцирует появление землетрясений, — отмечает один из исследователей сейсмолог Кристофер Шольц.

Взаимосвязь отлива и землетрясений является достаточно неожиданной из-за того, как движется земная кора вдоль срединно-океанических хребтов.

Шольц описывает разломы, которые там расположены, как наклонную плоскость, которая разделяет два блока земли. Во время движения верхний блок скользит вниз относительно нижнего. Таким образом, ученые ожидали, что во время приливов, когда на вершине разлома будет больше воды, это толкнет верхний блок вниз и вызовет землетрясение. Однако вместо этого землетрясение возникало во время отлива, когда силы фактически тянут вверх.

Это является противоположным тому, что вы ожидаете, — отметил Шольц.

Отмечается, что ранее исследователи не обращали должного внимания на магматическую камеру — мягкий герметический карман под поверхностью, заполненный расплавленными до жидкой массы горными породами.

Оказалось, что когда воды над магматической камерой становится меньше, она начинает расширяться. В процессе расширения она создает давление на твердые породы вокруг, заставляя нижний блок скользить вверх по разлому, что и вызывает землетрясение.

Напомним, недавно украинские ученые предложили новый способ раннего предупреждения о землетрясениях.