В Южной Африке из заповедника сбежали 14 львов

Львов обнаружили возле границы с Мозамбиком

https://racurs.ua/n122925-v-ujnoy-afrike-iz-zapovednika-sbejali-14-lvov.html

Ракурс

Из национального парка Крюгера, расположенного в провинции Лимпопо Южноафриканской республики, сбежали 14 львов.

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Животных заметили западнее заповедника возле работающей шахты компании Foskor, которая расположена недалеко от границы с Мозамбиком у города Пхалаборва. Местных жителей и шахтеров призывают соблюдать осторожность. Об этом сообщает издание «Росбалт» со ссылкой на местные власти.

За животными следят работники заповедника. Львов планируют поймать живыми и выпустить обратно в парк Крюгера. Пока не ясно, как этим животным удалось бежать из национального парка, поскольку его территория ограждена.

Национальный парк Крюгера является одним из крупнейших заповедников мира, его площадь составляет почти 19,5 тыс. кв км. Он назван в честь президента бурской республики Трансвааль Паулюса Крюгераа — инициатора создания первых парков в Южной Африке.

Напомним, недавно в парке Крюгера ударом тока убило шестерых животных — жирафа, белого носорога, двух львов и двух гиен. Причиной инцидента стал сильный ураган, который повредил линии электропередач.