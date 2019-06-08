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Во время работ в Лаборатории реактивного движения, фото: NASA

NASA установило веб-камеру, транслирующую процесс собирания нового марсохода (ВИДЕО)

8 июн 2019, 11:37
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В Лаборатории реактивного движения в городе Пасадена (штат Калифорния, США) установлена веб-камера, которая в прямом эфире транслирует процесс создания марсохода из программы «Марс-2020».

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Ожидается, что этот марсоход запустят в июле 2020 года, к Красной планете он прибудет 18 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Трансляция ведется из чистой комнаты High Bay 1 в течение всех суток, кроме моментов, когда там происходит техобслуживание.

Конечно, персонал не работает над созданием марсохода 24 часа в сутки, в течение длительного времени комната может оставаться пустой. Кроме того, работники лаборатории при выполнении определенных функций могут не попадать в ее поле зрения.

Также часть работ по сбору марсохода происходит в других помещениях лаборатории.

Трансляция происходит без звука.

В NASA отмечают, что работы в лаборатории продолжаются с понедельника по пятницу и начинаются примерно в 8.00 по местному времени (17.00 по Киеву).

Напомним, в рамках миссии «Марс-2020» NASA планирует отправить к Красной планете мини-вертолет, способный подниматься в разреженной атмосфере Марса на высоту до 30 км.


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