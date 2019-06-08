NASA открывает для туристов Международную космическую станцию

Стоимость проживания на МКС составит 35 тыс. долл. в день

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Международная космическая станция станет доступной для частных посетителей, которых будут доставлять коммерческие компании, причем первый визит ожидается уже в следующем году.

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Об этом сообщает AP со ссылкой на вчерашнее заявление NASA.

Полет в космос, скорее всего, будет очень недешевым. Ожидается, что за билет в оба конца придется заплатить 58 млн долл. США.

Стоимость проживания на станции составит 35 тыс. долл. в день в случае поездок продолжительностью 30 дней.

Если частный астронавт будет находиться на станции, ему придется платить нам, пока там будет находиться, за жизнеобеспечение, еду, воду и т. д., — отмечает главный финансовый директор NASA Джефф ДеВитт.

На первых порах NASA позволит пребывание до двух частных посетителей в год. Частным астронавтам придется отвечать таким же медицинским стандартам, процедурам обучения и сертификации, как и обычным членам экипажа.

Отмечается, что эта программа является частью усилий NASA по открытию станции частным компаниям. Космическое агентство надеется, что когда-нибудь бизнес унаследует МКС, содержание которой является достаточно дорогостоящим.

Чиновники NASA надеются, что доходы от коммерческой деятельности помогут агентству сосредоточить ресурсы на стратегии возвращении на Луну в 2024 году, а также уменьшить расходы американских налогоплательщиков на лунную миссию.

Напомним, недавно NASA заключило соглашение о доставке грузов на Луну с тремя компаниями.