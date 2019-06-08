NASA открывает для туристов Международную космическую станцию

NASA открывает для туристов Международную космическую станциюhttps://racurs.ua/n122919-nasa-otkryvaet-dlya-turistov-mejdunarodnuu-kosmicheskuu-stanciu.htmlРакурс
Международная космическая станция станет доступной для частных посетителей, которых будут доставлять коммерческие компании, причем первый визит ожидается уже в следующем году.
Об этом сообщает AP со ссылкой на вчерашнее заявление NASA.
Полет в космос, скорее всего, будет очень недешевым. Ожидается, что за билет в оба конца придется заплатить 58 млн долл. США.
Стоимость проживания на станции составит 35 тыс. долл. в день в случае поездок продолжительностью 30 дней.
Если частный астронавт будет находиться на станции, ему придется платить нам, пока там будет находиться, за жизнеобеспечение, еду, воду и т. д., — отмечает главный финансовый директор NASA Джефф ДеВитт.
На первых порах NASA позволит пребывание до двух частных посетителей в год. Частным астронавтам придется отвечать таким же медицинским стандартам, процедурам обучения и сертификации, как и обычным членам экипажа.
Отмечается, что эта программа является частью усилий NASA по открытию станции частным компаниям. Космическое агентство надеется, что когда-нибудь бизнес унаследует МКС, содержание которой является достаточно дорогостоящим.
Чиновники NASA надеются, что доходы от коммерческой деятельности помогут агентству сосредоточить ресурсы на стратегии возвращении на Луну в 2024 году, а также уменьшить расходы американских налогоплательщиков на лунную миссию.
Напомним, недавно NASA заключило соглашение о доставке грузов на Луну с тремя компаниями.