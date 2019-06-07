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Главные новости 7 июня: Порошенко в центре расследования. Фото: Ukrainianwall

Главные новости 7 июня: Порошенко в центре расследования, а украинские юниоры одержали победу на ЧМ

7 июн 2019, 23:50
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Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении экс-президента Петра Порошенко, екс-генпрокурора Виктора Шокина и главы Кабинета министров Владимира Гройсмана. ГБР обязало Шевченковский райсуд Киева расследовать возможное злоупотребление властью или служебным положением.

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Украинские юниоры впервые в истории пробились в полуфинал чемпионата мира по футболу. Спортсмены одолели сборную Колумбии со счетом 1:0. Решающий гол забил Даниил Сикан. Для футболиста это уже четвертый мяч в рамках чемпионата. За право попасть в финал украинцы сразятся уже через несколько дней.

В Гааге стартовал заключительный раунд слушаний в деле Украины против России, который рассматривает Международный суд ООН. Кремль пытается доказать отсутствие юрисдикции суда по инициированному Украиной иска. Украинцы готовы оспорить позицию Москвы.

В Швеции прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел возле жилых домов, а ударная волна от взрыва выбила большинство стекол жилищ. На место были вызваны полицейские, спасатели и 14 автомобилей скорой помощи. Ранения получили 25 человек, но погибших нет.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с необычным заявлением. Зеленский поблагодарил депутатов за плохую работу и подчеркнул, что Верховная Рада пробивает дно в низких показателях доверия. По словам президента, своими действиями депутаты доказывают правильность роспуска парламента.

Источник: Ракурс


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Зеленский к депутатам: Спасибо, что продолжаете пробивать дно (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за то, что они доказывают правильность своего роспуска, и призвал на парламентских выборах оценить их работу

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