Украинские юниоры отвоевали место в полуфинале ЧМ по футболу. Фото: Фифа

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Ракурс

Украинские юниоры пробились в полуфинал чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в Польше.

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Украинские спортсмены в поединке со сборной Колумбии забили решающий гол и победили со счетом 1:0. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Решающий гол забил украинский футболист Даниил Сикан на 11-й минуте матча в одном из крупнейших польских городов Лодзи. Для Сикана это уже четвертый гол в чемпионате.

Забить гол сине-желтой команде помогла ошибка вратаря оппонентов и футболист забил мяч в пустые ворота. В течение первого тайма Колумбия не смогла создать проблемы для украинских защитников, которые хорошо держали удар и жестко атаковали.

Во втором тайме ситуация несколько выровнялась, но забить гол больше никому не удалось. Георгий Цитаишвили на 70-й минуте мог забить второй мяч, но промазал и мяч пролетел над воротами.

В последние десять минут матча колумбийцы активизировались и завязалось отчаянное противостояние. Была попытка забить гол, но украинский вратарь Владислав Кучерук защитил ворота.

Победа в матче принесла также исторический триумф — ведь для украинских юниоров выход в полуфинал является первым.

Уже через несколько дней украинцы сразятся с командой-победителем матча Италия — Мали.