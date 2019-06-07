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Ракурс
Українські юніори вибороли місце в півфіналі ЧС з футболу. Фото: Фифа

Українські юніори вибороли місце в півфіналі ЧС з футболу (ФОТО)

7 чер 2019, 20:29
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Українські юніори пробились до півфіналу чемпіонату світу з футболу, який зараз проходить в Польщі.

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Українські спортсмени в поєдинку зі збірною Колумбії забили вирішальний гол і перемогли з рахунком 1: 0. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Вирішальний гол забив український футболіст Данило Сікан на 11-й хвилині матчу в одному з найбільших польських міст Лодзі. Для Сікана це вже четвертий гол в чемпіонаті.

Забити гол синьо-жовтій команди допомогла помилка воротаря опонентів і футболіст забив м’яч у порожні ворота. Протягом першого тайму Колумбія не змогла створити проблеми для українських захисників, які добре тримали удар і жорстко атакували.

Українські юніори здобули перемогу. Фото: ФІФА

У другому таймі ситуація дещо вирівнялася, але забити гол більше нікому не вдалося. Георгій Цітаішвілі на 70-й хвилині міг забити другий м’яч, але промазав і м’яч пролетів над воротами.

В останні десять хвилин матчу колумбійці активізувалися і зав’язалося запекле протистояння. Була спроба забити гол, але український воротар Владислав Кучерук захистив ворота.

Перемога в матчі принесла також історичний тріумф — адже для українських юніорів вихід в півфінал є першим.

Уже через кілька днів українці битимуться з командою-переможцем матчу Італія — ​​Малі.

Джерело: Ракурс


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