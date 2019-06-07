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Головні новини 7 червня: Порошенко в центрі розслідування. Фото: Ukrainianwall

Головні новини 7 червня: Порошенко в центрі розслідування, а українські юніори здобули перемогу на ЧС

7 чер 2019, 23:50
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Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо екс-президента Петра Порошенка, екс-генпрокурора Віктора Шокіна і глави Кабінету міністрів Володимира Гройсмана. ДБР зобов’язало Шевченківський райсуд Києва розслідувати можливе зловживання владою або службовим становищем.

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Українські юніори вперше в історії пробилися до півфіналу чемпіонату світу з футболу. Спортсмени здолали збірну Колумбії з рахунком 1: 0. Вирішальний гол забив Данило Сікан. Для футболіста це вже четвертий м’яч у рамках чемпіонату. За право потрапити до фіналу українці битимуться вже за кілька днів.

У Гаазі стартував заключний раунд слухань у справі України проти Росії, який розглядає Міжнародний суд ООН. Кремль намагається довести відсутність юрисдикції суду щодо ініційованого Україною позову. Українці готові оскаржити позицію Москви.

У Швеції прогримів потужний вибух. Інцидент стався біля житлових будинків, а ударна хвиля від вибуху вибила більшість вікон жител. На місце були викликані поліцейські, рятувальники і 14 автомобілів швидкої допомоги. Поранення отримали 25 осіб, але загиблих немає.

Президент України Володимир Зеленський виступив з незвичайною заявою. Зеленський подякував депутатам за погану роботу і наголосив, що Верховна Рада пробиває дно в низьких показниках довіри. За словами президента, своїми діями депутати доводять правильність розпуску парламенту.

Джерело: Ракурс


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Зеленський до депутатів: Дякую, що продовжуєте пробивати дно (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський подякував депутатам Верховної Ради за те, що вони доводять правильність свого розпуску, та закликав на парламентських виборах оцінити їхню роботу

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23:11   7 чер
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