Головні новини 7 червня: Порошенко в центрі розслідування. Фото: Ukrainianwall

https://racurs.ua/ua/n122918-golovni-novyny-7-chervnya-poroshenko-v-centri-rozsliduvannya-a-ukrayinski-uniory-zdobuly.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо екс-президента Петра Порошенка, екс-генпрокурора Віктора Шокіна і глави Кабінету міністрів Володимира Гройсмана. ДБР зобов’язало Шевченківський райсуд Києва розслідувати можливе зловживання владою або службовим становищем.

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Українські юніори вперше в історії пробилися до півфіналу чемпіонату світу з футболу. Спортсмени здолали збірну Колумбії з рахунком 1: 0. Вирішальний гол забив Данило Сікан. Для футболіста це вже четвертий м’яч у рамках чемпіонату. За право потрапити до фіналу українці битимуться вже за кілька днів.

У Гаазі стартував заключний раунд слухань у справі України проти Росії, який розглядає Міжнародний суд ООН. Кремль намагається довести відсутність юрисдикції суду щодо ініційованого Україною позову. Українці готові оскаржити позицію Москви.

У Швеції прогримів потужний вибух. Інцидент стався біля житлових будинків, а ударна хвиля від вибуху вибила більшість вікон жител. На місце були викликані поліцейські, рятувальники і 14 автомобілів швидкої допомоги. Поранення отримали 25 осіб, але загиблих немає.

Президент України Володимир Зеленський виступив з незвичайною заявою. Зеленський подякував депутатам за погану роботу і наголосив, що Верховна Рада пробиває дно в низьких показниках довіри. За словами президента, своїми діями депутати доводять правильність розпуску парламенту.