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Проти Порошенка відкрили кримінальне провадження. Фото: Хвиля

Суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальне провадження проти Порошенка, Гройсмана та Шокіна (ФОТО, ДОКУМЕНТ)

7 чер 2019, 14:36
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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього президента Петра Порошенка, глави Кабміну Володимира Гройсмана та екс-генпрокурора Віктора Шокіна.

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Розслідувати кримінальне провадження щодо цих осіб слідчих ДБР зобов’язав Шевченківський районний суд Києва. Такої ухвали домігся народний депутат Ігор Мосійчук, який звинуватив високопосадовців у вчиненні низки злочинів. Про це йдеться на сторінці нардепа у Facebook.

За інформацією нардепа, фігурантів справи підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем. Політик упевнений, що Порошенко, Гройсман та Шокін незаконно притягнули його до кримінальної відповідальності, незаконно затримали та арештували в стінах українського парламенту.

Свою правову позицію я обґрунтовую ухвалою Верховного суду України, якою визнано мій арешт, затримання та притягнення до кримінальної відповідальності, рядом експертиз, однією з яких встановлено факт мого катування шляхом ненадання медичної допомоги, а також факт монтажу відео, яке Шокін демонстрував в стінах парламенту, — йдеться у повідомленні.

ДБР відкрило провадження проти Порошенка. Фото: Мосійчук у Facebook

ДБР відкрило провадження проти Порошенка. Документ: Мосійчук у Facebook

ДБР відкрило провадження проти Порошенка. Документ: Мосійчук у Facebook

Нагадаємо, у травні Порошенко став фігурантом кримінального провадження, розпочатого Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою на підставі заяви колишнього депутата Верховної Ради Дмитра Крючкова.

Джерело: Ракурс


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