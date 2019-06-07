Вибухівку було закладено біля дитячого майданчика, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n122894-potujnomu-teraktu-v-zaporijji-zapobigla-sbu-video.html

Ракурс

Служба безпеки України запобігла потужному теракту в Запоріжжі.

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Про це повідомляється на сторінці відомства в соціальній мережі Фейсбук.

Зловмисник заклав вибухівку у сміттєвий бак біля дитячого майданчика. Планувалося, що заряд буде підірвано за допомогою сигналу мобільного телефону.

Вибір місця був свідомий. Після закладання вибухівки зловмисник відправився в готель, де зупинився, маючи намір привести бомбу в дію. Ввімкнувши новини, він зрозумів, що надзвичайної події не сталося, і повернувся на місце, щоб з’ясувати причину, — стверджують в СБУ.

Детальніше про обставини інциденту у спецслужбі не повідомляють, посилаючись на таємницю слідства.

Зазначається, що співробітники спецслужби приховано від зловмисника провели дезактивацію вибухівки. За ним велося спостереження з метою фото- та відеофіксації злочину.

Бомба була досить потужною, зона абсолютного ураження становила близько 10 м.

Основним її елементом було 1,5 кг пластиду.

Чоловік, який планував здійснити вибух, прибув у Запоріжжя з Донецька. Зазначається, що інформацію про підготовку цього теракту спецслужба отримала заздалегідь. Була створена слідчо-оперативна група, до Запоріжжя прибули представники центрального апарату СБУ. За зловмисником було організоване стеження.

Більш детально про інцидент в СБУ обіцяють розповісти згодом.

Нагадаємо, у березні СБУ повідомляла про попередження теракту в метрополітені Харкова.