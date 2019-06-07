Ракурсhttps://racurs.ua/
Вибухівку було закладено біля дитячого майданчика, фото: Wikimedia Commons
Потужному теракту в Запоріжжі запобігла СБУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n122894-potujnomu-teraktu-v-zaporijji-zapobigla-sbu-video.htmlРакурс
Служба безпеки України запобігла потужному теракту в Запоріжжі.
Loading...
Про це повідомляється на сторінці відомства в соціальній мережі Фейсбук.
Зловмисник заклав вибухівку у сміттєвий бак біля дитячого майданчика. Планувалося, що заряд буде підірвано за допомогою сигналу мобільного телефону.
Вибір місця був свідомий. Після закладання вибухівки зловмисник відправився в готель, де зупинився, маючи намір привести бомбу в дію. Ввімкнувши новини, він зрозумів, що надзвичайної події не сталося, і повернувся на місце, щоб з’ясувати причину, — стверджують в СБУ.
Детальніше про обставини інциденту у спецслужбі не повідомляють, посилаючись на таємницю слідства.
Зазначається, що співробітники спецслужби приховано від зловмисника провели дезактивацію вибухівки. За ним велося спостереження з метою фото- та відеофіксації злочину.
Бомба була досить потужною, зона абсолютного ураження становила близько 10 м.
Основним її елементом було 1,5 кг пластиду.
Чоловік, який планував здійснити вибух, прибув у Запоріжжя з Донецька. Зазначається, що інформацію про підготовку цього теракту спецслужба отримала заздалегідь. Була створена слідчо-оперативна група, до Запоріжжя прибули представники центрального апарату СБУ. За зловмисником було організоване стеження.
Більш детально про інцидент в СБУ обіцяють розповісти згодом.
Нагадаємо, у березні СБУ повідомляла про попередження теракту в метрополітені Харкова.
Загрузка...