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Взрывчатка была заложена возле детской площадки, фото: Wikimedia Commons
Мощный теракт в Запорожье предотвратила СБУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n122894-moschnyy-terakt-v-zaporoje-predotvratila-sbu-video.htmlРакурс
Служба безопасности Украины предотвратила мощный теракт в Запорожье.
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Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети Фейсбук.
Злоумышленник заложил взрывчатку в мусорный бак возле детской площадки. Планировалось, что заряд будет подорван с помощью сигнала мобильного телефона.
Выбор места был сознательным. После закладки взрывчатки злоумышленник отправился в гостиницу, где остановился, намереваясь привести бомбу в действие. Включив новости, он понял, что чрезвычайного происшествия не произошло, и вернулся на место, чтобы выяснить причину, — утверждают в СБУ.
Подробнее об обстоятельствах инцидента в спецслужбе не сообщают, ссылаясь на тайну следствия.
Отмечается, что сотрудники спецслужбы скрыто от злоумышленника провели дезактивацию взрывчатки. За ним велось наблюдение с целью фото- и видеофиксации преступления.
Бомба была достаточно мощной, зона абсолютного поражения составляла около 10 м.
Основным ее элементом были 1,5 кг пластида.
Злоумышленник, который планировал совершить взрыв, прибыл в Запорожье из Донецка. Отмечается, что информацию о подготовке этого теракта спецслужба получила заранее. Была создана следственно-оперативная группа, в Запорожье прибыли представители центрального аппарата СБУ. За злоумышленником было организовано наблюдение.
Более подробно об инциденте в СБУ обещают рассказать позже.
Напомним, в марте СБУ сообщала о предупреждении теракта в метрополитене Харькова.
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