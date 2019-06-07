Взрывчатка была заложена возле детской площадки, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

Служба безопасности Украины предотвратила мощный теракт в Запорожье.

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Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети Фейсбук.

Злоумышленник заложил взрывчатку в мусорный бак возле детской площадки. Планировалось, что заряд будет подорван с помощью сигнала мобильного телефона.

Выбор места был сознательным. После закладки взрывчатки злоумышленник отправился в гостиницу, где остановился, намереваясь привести бомбу в действие. Включив новости, он понял, что чрезвычайного происшествия не произошло, и вернулся на место, чтобы выяснить причину, — утверждают в СБУ.

Подробнее об обстоятельствах инцидента в спецслужбе не сообщают, ссылаясь на тайну следствия.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы скрыто от злоумышленника провели дезактивацию взрывчатки. За ним велось наблюдение с целью фото- и видеофиксации преступления.

Бомба была достаточно мощной, зона абсолютного поражения составляла около 10 м.

Основным ее элементом были 1,5 кг пластида.

Злоумышленник, который планировал совершить взрыв, прибыл в Запорожье из Донецка. Отмечается, что информацию о подготовке этого теракта спецслужба получила заранее. Была создана следственно-оперативная группа, в Запорожье прибыли представители центрального аппарата СБУ. За злоумышленником было организовано наблюдение.

Более подробно об инциденте в СБУ обещают рассказать позже.

Напомним, в марте СБУ сообщала о предупреждении теракта в метрополитене Харькова.