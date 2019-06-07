Венерические заболевания каждый день поражают 1 млн человек — ВОЗ. Фото: Be Beauty

https://racurs.ua/n122892-venericheskie-zabolevaniya-kajdyy-den-porajaut-1-mln-chelovek-voz.html

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Венерические заболевания ежедневно поражают приблизительно 1 млн человек по всему миру. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в основном инфекции, передающиеся половым путем, подхватывают люди в возрасте от 15 до 49 лет.

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Ежегодно фиксируются более 376 млн новых случаев заражения четырьмя основными видами венерических заболеваний — хламидиозом, гонореей, трихомониазом и сифилисом. При этом прогресс в попытках остановить распространение инфекций, которые передаются половым путем, отсутствует, говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

По итогам проведения исследования установлено, что среди женщин и мужчин в возрасте 15−49 лет в 2016 году зарегистрировали 127 млн новых случаев заражения хламидиозом, 87 млн — гонореей, 6,3 млн — сифилисом и 156 млн — трихомониазом. Таким образом каждый 25-й человек в мире имеет хоть одну из этих болезней.

Эти заболевания негативно влияют на здоровье взрослых и детей на всей планете. Если их не лечить, это может привести к серьезным хроническим последствиям, в том числе бесплодию, внематочной беременности, мертворождаемости, повышению риска заражения ВИЧ и сердечно-сосудистым заболеваниям.

В 2016 году только сифилис стал причиной 200 тыс. случаев потерь беременностей. Также венерические заболевания влияют на рост уровня травли и насилия в семьям.