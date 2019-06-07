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Гройсман собрал партию «Украинская стратегия» в Киеве. Фото: Радіо Свобода

Партия Гройсмана «Украинская стратегия» проводит съезд в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ)

7 июн 2019, 14:00
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Политическая сила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана «Украинская стратегия» 7 июня начала съезд в Киеве.

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Политики собрались в «Мыстецьком арсенале». Ожидается, что на сегодняшнем съезде презентуют саму политсилу, а также представят список кандидатов в народные депутаты для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует уйти из команды Петра Порошенко. Нынешний глава Кабмина сформировал собственную политическую силу для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду. Ожидается, что в команду премьера войдут люди с опытом.

Напомним, Гройсман заявлял, что ему поступали предложения объединиться с экс-президентом Порошенко, однако он принял решение идти на выборы самостоятельно и это решение является окончательным.

Источник: Ракурс


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