Гройсман собрал партию «Украинская стратегия» в Киеве. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n122893-partiya-groysmana-ukrainskaya-strategiya-provodit-sezd-v-kieve-translyaciya.html

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Политическая сила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана «Украинская стратегия» 7 июня начала съезд в Киеве.

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Политики собрались в «Мыстецьком арсенале». Ожидается, что на сегодняшнем съезде презентуют саму политсилу, а также представят список кандидатов в народные депутаты для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует уйти из команды Петра Порошенко. Нынешний глава Кабмина сформировал собственную политическую силу для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду. Ожидается, что в команду премьера войдут люди с опытом.

Напомним, Гройсман заявлял, что ему поступали предложения объединиться с экс-президентом Порошенко, однако он принял решение идти на выборы самостоятельно и это решение является окончательным.