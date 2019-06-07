Гройсман зібрав партію «Українська стратегія» в Києві. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122893-partiya-groysmana-ukrayinska-strategiya-provodyt-z-yizd-u-kyievi-translyaciya.html

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Політична сила прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана «Українська стратегія» 7 червня розпочала з’їзд у Києві.

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Політики зібралися у «Мистецькому арсеналі». Очікується, що на сьогоднішньому з’їзді презентують саму політсилу, а також представлять список кандидатів у народні депутати для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що планує піти з команди Петра Порошенка. Нинішній очільник Кабміну сформував власну політичну силу для участі у позачергових виборах до Верховної Ради. Очікується, що в команду прем'єра увійдуть люди з досвідом.

Нагадаємо, Гройсман заявляв, що йому надходили пропозиції об'єднатися з екс-президентом Порошенком, однак він прийняв рішення йти на вибори самостійно й це рішення є остаточним.