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Ракурс
Наслідки вибуху в Лінчепінгу, фото: Aftonbladet

На півдні Швеції пролунав потужний вибух, 25 людей поранено (ФОТО, ВІДЕО)

7 чер 2019, 13:36
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У розташованому за 174 км на південь від столиці Швеції Стокгольма місті Лінчепінг сьогодні близько дев’ятої години ранку пролунав потужний вибух.

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Інцидент стався неподалік житлових будинків. На фотознімках з місця інциденту можна помітити, що ударна хвиля серйозно пошкодила в них значну кількість вікон. Про це повідомляє видання Aftonbladet.

Зазначається, що на місце інциденту, окрім поліції та рятувальників, також прибули 14 автомобілів швидкої допомоги.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що 25 людей отримали легкі поранення, їх госпіталізували. Повідомлень про важкопоранених немає.

Наразі не відомо, що стало причиною вибуху і чи це не був теракт. Місцеві рятувальні служби повідомляли, що причиною інциденту був вибух газу, але пізніше спростували цю інформацію

За інформацією шведської суспільної телекомпанії SVT, вибух пролунав в одному з житлових будинків. У цьому будинку не використовується природний газ.

Наслідки вибуху в Лінчепінгу, фото: Aftonbladet

Наслідки вибуху в Лінчепінгу, фото: Aftonbladet

Наслідки вибуху в Лінчепінгу, фото: Jeppe Gustafsson / TT

Наслідки вибуху в Лінчепінгу, фото: Jeppe Gustafsson / TT

Нагадаємо, вчора 12 осіб постраждали внаслідок вибуху в аеропорту у штаті Нью-Мексико (США). Вибух стався у сховищі феєрверків.

Джерело: Ракурс


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