Зала ВРУ порожня. Фото: Kateryna Pieshko

https://racurs.ua/ua/n122889-zala-verhovnoyi-rady-porojnya-deputaty-znovu-vtekly-z-roboty-foto-video.html

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Пленарне засідання Верховної Ради сьогодні знову відбувається практично за повної відсутності депутатів парламенту.

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У п’ятницю, 7 червня, мав продовжитися розгляд Виборчого кодексу. У залі голосувань зареєстровано 294 нардепи, відсутні — 129. Це офіційні цифри, які опубліковані на сайті ВРУ, не мають нічого спільного із реальністю. Насправді зала засідань майже порожня. Про це свідчать світлини та відео, опубліковані в Facebook.

Користувач Yan Dobronosov оприлюднив кадри того, як нардеп від фракції «Батьківщина» Олександра Кужель робить «працюючими» картки своїх колег по фракції.

А вчора, 6 червня, у Верховній Раді на роботі також перебувала мізерна кількість депутатів. Нардеп Володимир Парасок оприлюднив у Facebook відео майже порожньої зали парламенту.

Я вам покажу, що таке маніпуляція. Ось тут є результати голосування. Видно, що законопроект підтримали 18 осіб, а двоє проголосували проти. При цьому у залі нібито зареєстровано 325 нардепів. Але в залі реально нікого немає, лишилося приблизно 30 осіб. Але картки всіх відсутніх нардепів стоять у слотах систем для голосування, вважається, що вони на роботі, — повідомив Парасюк.

Нагадаємо, нещодавно під час п’ятничного голосування у Верховній Раді залишилося лише 12 народних депутатів із 450-ти. Сесійна зала українського парламенту практично повністю спорожніла.