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Ракурс
Зал ВРУ пуст. Фото: Kateryna Pieshko

Зал Верховной Рады пуст: депутаты снова сбежали с работы (ФОТО, ВИДЕО)

7 июн 2019, 13:26
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Пленарное заседание Верховной Рады сегодня снова происходит практически при полном отсутствии депутатов парламента.

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В пятницу, 7 июня, должно было продолжиться рассмотрение Избирательного кодекса. В зале голосований зарегистрировано 294 нардепа, отсутствуют — 129. Это официальные цифры, которые опубликованы на сайте ВРУ, не имеют ничего общего с реальностью. На самом деле зал заседаний почти пуст. Об этом свидетельствуют фотографии и видео, опубликованные в Facebook.

Пользователь Yan Dobronosov обнародовал кадры того, как нардеп от фракции «Батькивщина» Александра Кужель делает «работающими» карточки своих коллег по фракции.

Пятничный рабочий день в Раде. Фото: Borislav Bereza и Yan Dobronosov в Facebook

Пятничный рабочий день в Раде. Фото: Borislav Bereza и Yan Dobronosov в Facebook

А вчера, 6 июня, в Верховной Раде на работе также находилась мизерное количество депутатов. Нардеп Владимир Парасок обнародовал в Facebook видео почти пустого зала парламента.

Я вам покажу, что такое манипуляция. Вот здесь есть результаты голосования. Видно, что законопроект поддержали 18 человек, а двое проголосовали против. При этом в зале якобы зарегистрировано 325 нардепов. Но в зале реально никого нет, осталось примерно 30 человек. Но карточки всех отсутствующих нардепов стоят в слотах систем для голосования, считается, что они на работе, — сообщил Парасюк.

Напомним, недавно во время пятничного голосования в Верховной Раде осталось всего 12 народных депутатов из 450-ти. Сессионный зал украинского парламента того дня практически полностью опустел.

Источник: Ракурс


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