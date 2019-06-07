Зал ВРУ пуст. Фото: Kateryna Pieshko

https://racurs.ua/n122889-zal-verhovnoy-rady-pust-deputaty-snova-sbejali-s-raboty-foto-video.html

Ракурс

Пленарное заседание Верховной Рады сегодня снова происходит практически при полном отсутствии депутатов парламента.

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В пятницу, 7 июня, должно было продолжиться рассмотрение Избирательного кодекса. В зале голосований зарегистрировано 294 нардепа, отсутствуют — 129. Это официальные цифры, которые опубликованы на сайте ВРУ, не имеют ничего общего с реальностью. На самом деле зал заседаний почти пуст. Об этом свидетельствуют фотографии и видео, опубликованные в Facebook.

Пользователь Yan Dobronosov обнародовал кадры того, как нардеп от фракции «Батькивщина» Александра Кужель делает «работающими» карточки своих коллег по фракции.

А вчера, 6 июня, в Верховной Раде на работе также находилась мизерное количество депутатов. Нардеп Владимир Парасок обнародовал в Facebook видео почти пустого зала парламента.

Я вам покажу, что такое манипуляция. Вот здесь есть результаты голосования. Видно, что законопроект поддержали 18 человек, а двое проголосовали против. При этом в зале якобы зарегистрировано 325 нардепов. Но в зале реально никого нет, осталось примерно 30 человек. Но карточки всех отсутствующих нардепов стоят в слотах систем для голосования, считается, что они на работе, — сообщил Парасюк.

Напомним, недавно во время пятничного голосования в Верховной Раде осталось всего 12 народных депутатов из 450-ти. Сессионный зал украинского парламента того дня практически полностью опустел.