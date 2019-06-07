Последствия взрыва в Линчепинге, фото: Aftonbladet

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Ракурс

В расположенном в 174 км к югу от столицы Швеции Стокгольма городе Линчепинг сегодня около девяти часов утра раздался мощный взрыв.

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Инцидент произошел неподалеку от жилых домов. На фотоснимках с места инцидента можно заметить, что ударная волна серьезно повредила в них значительное количество окон. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Отмечается, что на место инцидента, кроме полиции и спасателей, также прибыли 14 автомобилей скорой помощи.

Местные СМИ сообщают, что 25 человек получили легкие ранения, их госпитализировали. Сообщений о тяжелораненых нет.

Пока не известно, что стало причиной взрыва и не был ли это теракт. Местные спасательные службы сообщали, что причиной инцидента был взрыв газа, но позже опровергли эту информацию

По информации шведской общественной телекомпании SVT, взрыв прогремел в одном из жилых домов. В этом доме не используется природный газ.

Напомним, вчера 12 человек пострадали в результате взрыва в аэропорту в штате Нью-Мексико (США). Взрыв произошел в хранилище фейерверков.