Венеричні захворювання щодня вражають 1 млн осіб — ВООЗ. Фото: Be Beauty

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Венеричні захворювання щодня вражають приблизно 1 млн осіб по всьому світу. Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що в основному інфекції, які передаються статевим шляхом, підхоплюють люди у віці від 15 до 49 років.

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Щорічно фіксуються понад 376 млн нових випадків зараження чотирма основними видами венеричних захворювань — хламідіозом, гонореєю, трихомоніазом та сифілісом. При цьому прогресу у спробах зупинити поширення інфекцій, які передаються статевим шляхом, немає, йдеться в повідомленні на сайті ВООЗ.

За підсумками проведення дослідження встановлено, що серед жінок і чоловіків у віці 15−49 років у 2016 році зареєстрували 127 млн ​​нових випадків зараження хламідіозом, 87 млн ​​— гонореєю, 6,3 млн — сифілісом і 156 млн — трихомоніазом. Таким чином кожна 25-та людина у світі має принаймні одну з цих хвороб.

Ці захворювання негативно впливають на здоров’я дорослих і дітей по всій планеті. Якщо їх не лікувати, це може призвести до серйозних хронічних наслідків, у тому числі безпліддя, позаматкової вагітності, мертвонароджуваності, підвищення ризику зараження ВІЛ і серцево-судинних захворювань.

У 2016 році лише сифіліс став причиною 200 тис. випадків втрат вагітностей. Також венеричні захворювання впливають на зростання рівня цькування та насильства у сім’ях.