Против Порошенко открыли уголовное производство. Фото: Хвиля

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бывшего президента Петра Порошенко, главы Кабмина Владимира Гройсмана и экс-генпрокурора Виктора Шокина.

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Расследовать уголовное производство в отношении этих лиц следственных ГБР обязал Шевченковский районный суд Киева. Такого решения добился народный депутат Игорь Мосийчук, который обвинил чиновников в оказании ряда преступлений. Об этом говорится на странице нардепа в Facebook.

По информации нардепа, фигурантов дела подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением. Политик уверен, что Порошенко, Гройсман и Шокин незаконно привлекли его к уголовной ответственности, незаконно задержали и арестовали в стенах украинского парламента.

Свою правовую позицию я обосновываю определением Верховного суда Украины, которым признан мой арест, задержание и привлечение к уголовной ответственности, рядом экспертиз, одной из которых установлен факт пытки меня путем непредставления медицинской помощи, а также факт монтажа видео, которое Шокин демонстрировал в стенах парламента, — говорится в сообщении.

Напомним, в мае Порошенко стал фигурантом уголовного производства, начатого Специализированной антикоррупционной прокуратурой на основании заявления бывшего депутата Верховной Рады Дмитрия Крючкова.