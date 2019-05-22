Порошенко стал фигурантом дела Антикоррупционной прокуратуры, открытого по заявлению Крючкова. Фото: Etcetera.media

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Ракурс

Петр Порошенко, экс-президент Украины, стал фигурантом уголовного производства, начатого Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) на основании заявления бывшего депутата Верховной Рады Дмитрия Крючкова.

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САП будет расследовать возможную преступную деятельность представителей «Центрэнерго» и Фонда госимущества (ФГИ), якобы координируемую Порошенко и его соратником Игорем Кононенко, сообщил сегодня пресс-центр прокуратуры.

Эту информацию изложил в поданном в САП заявлении нардеп Крючков. Между тем, его самого подозревают в хищениях на «Запорожьеоблэнерго».

Крючков утверждает, служащие и руководство «Центрэнерго», ФГИ и органов госвласти, пользуясь своим служебным положением, занимались хищением средств компании, в которой государство является держателем контрольного пакета акций.

По данным нардепа, указанной группой лиц была осуществлена схема завладения имуществом «Центрэнерго» в ходе приватизации государственного пакета акций компании. В итоге из «Центрэнерго» 2016−2018 годах незаконно вывели свыше 6 млрд грн.

САП начала расследование указанных фактов согласно ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Как известно, самого Крючкова подозревают в хищении средств госпредприятия «Запорожьеоблэнерго». Национальное антикоррупционное бюро Украины также расследуют причастность Крючкова к схеме братьев Суркисов и нардепа Кононенко.

15 апреля Крючкова экстрадировали из Германии в Украину, а через два дня суд взял его под стражу с залогом в 7 млн ​​грн, после внесения которого он вышел из СИЗО и даже успел слетать за границу.