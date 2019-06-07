У Гаазі розглядають позовом України проти Росії. Фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n122883-u-gaazi-rozpochavsya-ostanniy-den-sluhan-za-pozovom-ukrayiny-proty-rosiyi-translyaciya.html

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Позов України проти Росії продовжує розглядати Міжнародний суд ООН у Гаазі.

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У п’ятницю, 7 червня, стартував другий та завершальний раунд слухань щодо заперечень Росії про наявність юрисдикції цього суду. Адвокати України представлять контраргументи на вчорашню позицію Москви, яка намагається довести відсутність юрисдикції Міжнародного суду щодо ініційованого Україною позову. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Лана Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

Днями представники Росії заявили на судовому засіданні, що справа Україна проти Росії у Міжнародному суді ООН є «штучною». Адвокати, які представляють позицію Москви, відзначили, що не планувалося збиття літака рейсу МН17. Вони також запевняли, що російська сторона озброювала сепаратистів на Донбасі «заради захисту від української бойової авіації».

Нагадаємо, Україна звернулася до суду ООН щодо тлумачення та застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.