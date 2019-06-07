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Убивство журналіста Кучака замовив російськомовний чоловік. Фото: 2000.ua

Убивство журналіста Кучака замовив російськомовний чоловік

7 чер 2019, 11:27
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Убивство журналіста Яна Кучака зі Словаччини замовив російськомовний чоловік, імовірно, росіянин. Про це повідомив підозрюваний у вбивстві Мирослав Марчек, стверджуючи, що він не був знайомий із замовником.

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Ймовірний убивця уточнив, що інформацію про замовника йому передав інший підозрюваний — Золтан Андруско, повідомляє Noviny.

Андруско ж заявив, що замовлення йому зробив знайомий росіянин, який погано говорить словацькою. Він стверджував, що журналіст писав про те, що не влаштовувало замовника.

У справі про вбивство журналіста ще 30 жовтня минулого року суд арештував чотирьох підозрюваних. Відомо, що один із підозрюваних Томаш Ш. навчався в Польщі: в 2014 році він проходив підготовку з індивідуальної охорони у Європейській академії безпеки у Вроцлаві.

Після вбивства Кучака партія Most-Hid, яка входила до парламентської коаліції Словаччини, ініціювала дострокові вибори. Потім голова Радбезу Словаччини Віліам Джасем і помічник прем'єр-міністра Марія Троскова подали у відставку. Також покинув займану посаду міністр культури країни Марек Мадаріч.


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