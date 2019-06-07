Убийство журналиста Кучака заказал русскоговорящий мужчина. Фото: 2000.ua

https://racurs.ua/n122880-ubiystvo-jurnalista-kuchaka-zakazal-russkogovoryaschiy-mujchina.html

Ракурс

Убийство журналиста Яна Кучака из Словакии заказал русскоговорящий мужчина, вероятно, россиянин. Об этом сообщил подозреваемый в убийстве Мирослав Марчек, утверждая, что он не был знаком с заказчиком.

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Предполагаемый убийца уточнил, что информацию о заказчике ему передал другой подозреваемый — Золтан Андруско, сообщает Noviny.

Андруско же заявил, что заказ ему сделал знакомый россиянин, который плохо говорит по-словацки. Он утверждал, что журналист писала о то, что не устраивало заказчика.

По делу об убийстве журналиста еще 30 октября прошлого года суд арестовал четверых подозреваемых. Известно, что один из подозреваемых Томаш Ш. учился в Польше: в 2014 году он проходил подготовку по индивидуальной охране в Европейской академии безопасности во Вроцлаве.

После убийства Кучака партия Most-Hid, которая входила в парламентскую коалицию Словакии, инициировала досрочные выборы. Затем глава Совбеза Словакии Вилиам Джассен и помощник премьер-министра Мария Троскова подали в отставку. Также покинул занимаемую должность министр культуры страны Марек Мадарич.