В Гааге рассматривают иск Украины против России. Фото: Zik

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Ракурс

Иск Украины против России продолжает рассматривать Международный суд ООН в Гааге.

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В пятницу, 7 июня, стартовал второй и заключительный раунд слушаний относительно возражений России о наличии юрисдикции этого суда. Адвокаты Украины представят контраргументы на вчерашнюю позицию Москвы, которая пытается доказать отсутствие юрисдикции Международного суда по инициированному Украиной иска. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль на своей странице в Facebook.

На днях представители России заявили на судебном заседании, что дело Украины против России в Международном суде ООН является «искусственным». Адвокаты, которые представляют позицию Москвы, отметили, что не планировалось сбитие самолета рейса МН17. Они также уверяли, что российская сторона вооружала сепаратистов на Донбассе «ради защиты от украинской боевой авиации».

Напомним, Украина обратилась в суд ООН относительно толкования и применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.