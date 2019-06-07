Зеленський до депутатів: Дякую, що продовжуєте пробивати дно. Фото: Delfi

https://racurs.ua/ua/n122917-zelenskyy-do-deputativ-dyakuu-scho-prodovjuiete-probyvaty-dno-video.html

Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський звернувся до депутатів Верховної Ради з незвичною заявою. Голова держави подякував за те, що вони доводять правильність розпуску парламенту усій країні.

Loading...

За словами Зеленського, депутати залишили недоторканість, мажоритарку, можливість не відповідати за незаконне збагачення, а також залишили на постах старих силовиків і міністрів для майбутніх поколінь. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента на своїй сторінці у Facebook.

Зеленський зізнався, що хвилювався, чи не було його рішення помилкою, але така робота депутатів допомогла йому відкинути сумніви. Також президент наголосив, що дякує депутатам за те, що вони залишаються собою, кнопкодавлять, прогулюють та не намагаються сподобатись виборцям.

За словами президента, у день парламентських виборів (21 липня) виборці оцінять такі рішення депутатів Ради, а рівень довіри до них вже став нижчий за 4%.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні Зеленський повідомив, коли піде у відставку.