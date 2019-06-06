Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський відповів на петицію про те, коли піде у відставку. Фото: Днепр Час

Зеленський відповів на петицію про те, коли піде у відставку

6 чер 2019, 17:42
999

Володимир Зеленський, президент України, дав відповідь на петицію про свою відставку. Він зазначив, що існують чотири шляхи піти з посади: відставка, поганий стан здоров’я, імпічмент і смерть.

Loading...

Зеленський заявив, що 1, 2 і 4 випадки до нього не застосовуються, оскільки він не може змінити волю 73% виборців України, які підтримали його кандидатуру у другому турі виборів. Також голова держави добре себе почуває і підтримує свою фізичну форму. Про це йдеться у повідомленні на сайті Адміністрації президента.

Єдиний варіант відставки, який Зеленський запропонував авторам і підписантам петиції, — це вимагати від народних депутатів України проголосувати за законопроект «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (про імпічмент)», який був поданий в Раду 29 травня.

Підтримка нардепами цього документа і очищення влади від старих корумпованих політиків дасть можливість законно відправити президента у відставку, вважає Зеленський.

Він також відповів на петицію про відставку голови Адміністрації президента Андрія Богдана, заявивши, що призначати і звільняти керівника АП — це його особиста прерогатива.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Зеленський відповів на петицію про те, коли піде у відставку

Володимир Зеленський готовий скласти повноваження президента України, але за однієї умови: якщо Верховна Рада проголосує за законопроект про імпічмент, після чого доб'ється його відставки згідно з цим документом

Новини України
17:42
Новини партнерів
Загрузка...