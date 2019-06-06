Зеленський відповів на петицію про те, коли піде у відставку. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/ua/n122860-zelenskyy-vidpoviv-na-petyciu-pro-te-koly-pide-u-vidstavku.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, дав відповідь на петицію про свою відставку. Він зазначив, що існують чотири шляхи піти з посади: відставка, поганий стан здоров’я, імпічмент і смерть.

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Зеленський заявив, що 1, 2 і 4 випадки до нього не застосовуються, оскільки він не може змінити волю 73% виборців України, які підтримали його кандидатуру у другому турі виборів. Також голова держави добре себе почуває і підтримує свою фізичну форму. Про це йдеться у повідомленні на сайті Адміністрації президента.

Єдиний варіант відставки, який Зеленський запропонував авторам і підписантам петиції, — це вимагати від народних депутатів України проголосувати за законопроект «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (про імпічмент)», який був поданий в Раду 29 травня.

Підтримка нардепами цього документа і очищення влади від старих корумпованих політиків дасть можливість законно відправити президента у відставку, вважає Зеленський.

Він також відповів на петицію про відставку голови Адміністрації президента Андрія Богдана, заявивши, що призначати і звільняти керівника АП — це його особиста прерогатива.