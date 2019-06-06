Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/n122860-zelenskiy-otvetil-na-peticiu-o-tom-kogda-uydet-v-otstavku-foto-dnepr-chas.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, дал ответ на петицию о своей отставке. Он отметил, что существуют четыре пути ухода с поста: отставка, плохое состояние здоровья, импичмент и смерть.

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Зеленский заявил, что 1, 2 и 4 случаи к нему неприменимы, поскольку он не может изменить волю 73% избирателей Украины, которые поддержали его кандидатуру во втором туре выборов. Также глава государства хорошо себя чувствует и поддерживает свою физическую форму. Об этом говорится в сообщении на сайте Администрации президента.

Единственный вариант отставки, который Зеленский предложил авторам и подписантам петиции, — это требовать от народных депутатов Украины проголосовать за законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (об импичменте)», который был подан в Раду 29 мая.

Поддержка нардепами этого документа и очищение власти от старых коррумпированных политиков даст возможность законно отправить президента в отставку, считает Зеленский.

Он также ответил на петицию об отставке главы Администрации президента Андрея Богдана, заявив, что назначать и увольнять руководителя АП — это его личная прерогатива.