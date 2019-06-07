П’яні правоохоронці: МВС відсторонило 10 начальників відділів. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n122916-p-yani-pravoohoronci-mvs-vidstoronylo-10-nachalnykiv-viddiliv.html

Ракурс

Начальників відділів поліції відсторонили від службових обов’язків після проведення службових перевірок. Службові розслідування ведуться стосовно 10 правоохоронців.

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Міністерство внутрішніх справ ініціювало перевірку особового складу поліції. Про це повідомляє прес-служба МВС на своїй сторінці у Facebook.

Основною причиною відсторонення правоохоронців стало перебування у стані алкогольного сп’яніння під час несення служби. Правоохоронців ловили п’яними під час управління транспортним засобом та на пияцтві під час служби.

Якщо під час розслідування виявиться факт порушення, керівника порушника відсторонять від посади, а керівництво підрозділу притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

Зазначимо, Комітет Верховної ради рекомендував Голові Нацполіції Сергію Князєву та міністру МВС Арсену Авакову провести переатестацію поліції. Рішення було прийнято на засіданні, на якому обговорювали розслідування вбивства п’ятирічного хлопчика з Переяслав-Хмельницького Київської області. Дитина загинула через п’яних поліцейських.

Після проведення переатестації було поновлено понад три тис. правоохоронців.

Як відомо, у Переяслав-Хмельницькому п’яні поліцейські вирішили розважитись стріляниною по металевим банках біля дитячого майданчику та поцілили у дитину.

Як раніше повідомляв «Ракурс», підозрюваних правоохоронців звільнили з посади.