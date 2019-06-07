Конфлікт на Донбасі: кількість поранених зросла. Фото: Єдність

https://racurs.ua/ua/n122915-konflikt-na-donbasi-kilkist-poranenyh-zrosla-video.html

Ракурс

Війна на Донбасі відправила до лікарні ще трьох українських військовослужбовців. Вони постраждали під час обстрілів біля Новолуганська. За останню добу усього було поранено 11 бійців.

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Окупанти на Донбасі за добу 12 разів порушували режим тиші. Внаслідок цього двоє бійців загинули, у сімох військових бойові травми і ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у Facebook.

Встановлено, що окупанти використовували для посилених обстрілів міномети калібру 120 мм та артилерійські системи калібру 122 мм, які були заборонені, згідно з Мінськими домовленостями. Також використовувались гранатомети, великокаліберні кулемети та бойові машини піхоти.

Українські бійці відкрили вогонь у відповідь, але про втрати агресора поки нічого не відомо. Інформацію встановлюють сили розвідки.

Зазначимо, що в ООС зазначають, що мають безперечні докази, що окупанти використовували артилерію калібру 122 мм.

Як раніше повідомляв «Ракурс», стали відомі імена двох загиблих українських військовослужбовців. Під час бойового завдання в них поцілили з артилерійських установок.