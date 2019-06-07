Аварійна посадка АН-2: поліція почала розслідування. Фото: ФАН

https://racurs.ua/ua/n122914-avariyna-posadka-an-2-policiya-pochala-rozsliduvannya-foto.html

Ракурс

Правоохоронці почали розслідувати аварійну посадку літака АН-2. Внаслідок вимушеної посадки на водойму троє осіб отримали поранення, а двох з них госпіталізували до лікарні.

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Встановлено, що близько 16.00 було надіслано повідомлення, що АН-2, який вилетів із аеродрому «Чайка», здійснив вимушену посадку у Святошинському районі Києва. Про це повідомляє управління Нацполіції у Києві.

Згідно з інформацією, яку надав пілот АН-2,під час польоту почала знижуватись потужність двигуна. Внаслідок цього висота літального апарату також почала зменшуватись.

Пілот зрозумів, що літак не зможе долети до злітної смуги і вирішив, що найкращим варіантом стане аварійна посадка на водоймі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

Санкція цієї статті передбачає покарання у виді виправних робіт строком до двох років або обмеження волі строком до трьох років.

Наразі правоохоронці намагаються встановили деталі інциденту.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Рівненській області розбився військовий вертоліт. Внаслідок цього загинули усі, хто були на борту.