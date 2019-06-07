Аварийная посадка Ан-2: полиция начала расследование. Фото: ФАН

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Ракурс

Правоохранители начали расследовать аварийную посадку самолета АН-2. В результате вынужденной посадки на водоем три человека получили ранения, а двое из них госпитализированы в больницу.

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Установлено, что около 16.00 было отправлено сообщение, что АН-2, который вылетел из аэродрома «Чайка», с совершил вынужденную посадку в Святошинском районе Киева. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киеве.

Согласно информации, которую предоставил пилот АН-2, во время полета начала снижаться мощность двигателя. В результате высота летательного аппарата также начала уменьшаться.

Пилот понял, что самолет не сможет долететь до взлетной полосы и решил, что лучшим вариантом станет аварийная посадка на водоеме.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ограничение свободы сроком до трех лет.

Сейчас правоохранители пытаются установить детали инцидента.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Ровенской области разбился военный вертолет. В результате погибли все, кто были на борту.