Війна на Донбасі: стали відомі імена загиблих учора бійців (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n122898-viyna-na-donbasi-staly-vidomi-imena-zagyblyh-vchora-biyciv.htmlРакурс
Бійці операції Об'єднаних сил, які загинули учора поблизу Новолуганського на Світлодарській дузі під час обстрілу з боку проросійських терористів, служили у полку «Азов». Вони виконували поставлені бойові завдання, коли противник обстріляв їх із артилерійських установок.
Загиблих бійців звали Дмитро Пругло та Максим Олексюк. Їм було 28 та 23 роки відповідно, повідомили у прес-центрі «Азова».
Пругло вступив до «Азова» в 2014 році, брав участь у всіх ключових боях підрозділу і був заступником начальника роти по роботі з особовим складом.
Максим Олексюк потрапив до полку в 2017 році. За півтора року служби проявив себе як майстер військової справи та відповідальний боєць.
Бойовики вночі обстрілювали українські позиції, на яких загинули хлопці, порушуючи усі домовленості і режим припинення вогню: по позиціях азовців били з артилерії 122 мм, а також із мінометів 120 мм. Внаслідок цього двоє українських бійців загинули, а ще восьмеро дістали поранення.