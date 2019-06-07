Зеленський на Донбасі. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n122879-zelenskyy-pro-eskalaciu-na-donbasi-na-agresiu-boyovykiv-zsu-vidpovidatymut-jorstko.html

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Збройні сили України відповідатимуть жорстко на агресивні дії проросійських бойовиків, які контролюють окуповані частини Донбасу.

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У ніч проти 7 червня бойовики із артилерії обстріляли позиції українських військових поблизу Новолуганського на Донеччині. Внаслідок цього двоє бійців загинули, а восьмеро дістали поранення. Президент України Володимир Зеленський вважає, що українська армія діятиме рішуче й відповідно до ситуації. Про це 7 червня повідомила прес-служба президента.

Обстріли українських військових — очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню. Хоч би хто віддав наказ — Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню та звільнення полонених залишиться твердою та незмінною, — заявив глава держави.

Президент вважає, що агресивні дії бойовиків на Донбасі свідчать про те, що Москва втратила управління та контроль над найманцями. Зеленський висловив сподівання, що російська сторона відновить контроль над сепаратистами.

Нагадаємо, бойовики Донецької народної республіки в районі населеного пункту Новоселівка Друга у Волноваському районі обстріляли вантажний автомобіль Збройних сил України. Протитанкова ракета влучила у вантажівку, внаслідок чого загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.