Зеленский на Донбассе. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n122879-zelenskiy-ob-eskalacii-na-donbasse-na-agressiu-boevikov-vsu-budut-otvechat-jestko.html

Ракурс

Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко на агрессивные действия пророссийских боевиков, которые контролируют оккупированные части Донбасса.

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В ночь на 7 июня боевики из артиллерии обстреляли позиции украинских военных вблизи Новолуганского Донецкой области. В результате этого два бойца погибли, а восемь получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинская армия будет действовать решительно и согласно ситуации. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба президента.

Обстрелы украинских военных — очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ — Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной, — заявил глава государства.

Президент считает, что агрессивные действия боевиков на Донбассе свидетельствуют о том, что Москва потеряла управление и контроль над наемниками. Зеленский выразил надежду, что российская сторона возобновит контроль над сепаратистами.

Напомним, боевики Донецкой народной республики в районе населенного пункта Новоселовка Вторая в Волновахском районе обстреляли грузовой автомобиль Вооруженных сил Украины. Противотанковая ракета попала в грузовик, в результате чего погибли два бойца Объединенных сил.