Война на Донбассе: стали известны имена погибших вчера бойцов. Фото: Газета "День"

https://racurs.ua/n122898-voyna-na-donbasse-stali-izvestny-imena-pogibshih-vchera-boycov.html

Ракурс

Бойцы операции Объединенных сил, погибшие вчера близ Новолуганского на Светлодарской дуге при обстреле со стороны пророссийских террористов, служили в полку «Азов». Они выполняли поставленные боевые задачи, когда противник обстрелял их из артиллерийских установок.

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Погибших бойцов звали Дмитрий Пругло и Максим Олексюк. Им было 28 и 23 года соответственно, сообщили в пресс-центре «Азова».

Пругло вступил в «Азов» в 2014 году, участвовал во всех ключевых боях подразделения и был замглавы роты по работе с личным составом.

Максим Олексюк пришел в полк в 2017 году. За полтора года службы проявил себя, как приверженный военному делу, ответственный боец.

Боевики ночью обстреливали украинские позиции, на которых погибли ребята, нарушая все договоренности и режим прекращения огня: по позициям азовцев били из артиллерии 122 мм, а также из минометов 120 мм. В результате два украинских бойца погибли, а еще восемь получили ранения.