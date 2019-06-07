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Ракурс
Война на Донбассе: стали известны имена погибших вчера бойцов. Фото: Газета "День"

Война на Донбассе: стали известны имена погибших вчера бойцов (ФОТО)

7 июн 2019, 15:14
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Бойцы операции Объединенных сил, погибшие вчера близ Новолуганского на Светлодарской дуге при обстреле со стороны пророссийских террористов, служили в полку «Азов». Они выполняли поставленные боевые задачи, когда противник обстрелял их из артиллерийских установок.

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Погибших бойцов звали Дмитрий Пругло и Максим Олексюк. Им было 28 и 23 года соответственно, сообщили в пресс-центре «Азова».

Пругло вступил в «Азов» в 2014 году, участвовал во всех ключевых боях подразделения и был замглавы роты по работе с личным составом.

Война на Донбассе: стали известны имена погибших вчера бойцов. Фото: Азов

Максим Олексюк пришел в полк в 2017 году. За полтора года службы проявил себя, как приверженный военному делу, ответственный боец.

Война на Донбассе: стали известны имена погибших вчера бойцов. Фото: Азов

Боевики ночью обстреливали украинские позиции, на которых погибли ребята, нарушая все договоренности и режим прекращения огня: по позициям азовцев били из артиллерии 122 мм, а также из минометов 120 мм. В результате два украинских бойца погибли, а еще восемь получили ранения.

Источник: Ракурс


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