Конфликт на Донбассе: количество раненых возросло. Фото: Єдність

https://racurs.ua/n122915-konflikt-na-donbasse-kolichestvo-ranenyh-vozroslo-video.html

Ракурс

Война на Донбассе отправила в больницу еще трех украинских военнослужащих. Они пострадали во время обстрелов в Новолуганске. За последние сутки всего было ранено 11 бойцов.

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Оккупанты на Донбассе за сутки 12 раз нарушали режим тишины. В результате двое бойцов погибли, у семи военных боевые травмы и еще четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

Установлено, что оккупанты использовали для усиленных обстрелов минометы калибра 120 мм и артиллерийские системы калибра 122 мм, которые были запрещены, согласно минского договоренностями. Также использовались гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и боевые машины пехоты.

Украинские бойцы открыли огонь, но о потерях агрессора пока ничего не известно. Информацию устанавливают силы разведки.

Отметим, что в ООС отмечают, что у них есть бесспорные доказательства, что оккупанты использовали артиллерию калибра 122 мм.

Как ранее сообщал «Ракурс», стали известны имена двух погибших украинских военнослужащих. Во время боевого задания в них попали из артиллерийских установок.