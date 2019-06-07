Пьяные правоохранители: МВД отстранило 10 начальников отделов. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n122916-pyanye-pravoohraniteli-mvd-otstranilo-10-nachalnikov-otdelov.html

Ракурс

Начальников отделов полиции отстранили от служебных обязанностей после проведения служебных проверок. Служебные расследования ведутся в отношении 10 правоохранителей.

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Министерство внутренних дел инициировало проверку личного состава полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.

Основной причиной отстранения правоохранителей стало пребывание в состоянии алкогольного опьянения во время несения службы. Правоохранителей ловили пьяными во время управления транспортным средством и на пьянстве во время службы.

Если в ходе расследования окажется факт нарушения, руководителя нарушителя отстранят от должности, а руководство подразделения привлекут к дисциплинарной ответственности.

Отметим, Комитет Верховной Рады рекомендовал главе Нацполиции Сергею Князеву и министру МВД Арсена Авакова провести переаттестацию полиции. Решение было принято на заседании, на котором обсуждали расследование убийства пятилетнего мальчика из Переяслав-Хмельницкого Киевской области. Ребенок погиб из-за пьяных полицейских.

После проведения переаттестации быливосстановлены более трех тыс. правоохранителей.

Как известно, в Переяслав-Хмельницком пьяные полицейские решили развлечься стрельбой по металлическим банкам у детской площадки и попали в ребенка.

Как ранее сообщал «Ракурс», подозреваемых правоохранителей уволили.