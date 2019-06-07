Зеленский к депутатам: Спасибо, что продолжаете пробивать дно. Фото: Delfi

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Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной Рады с необычным заявлением. Глава государства поблагодарил их за то, что они доказывают правильность роспуска парламента всей стране.

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По словам Зеленского, депутаты оставили неприкосновенность, мажоритарку, возможность не отвечать за незаконное обогащение, а также оставили на постах старых силовиков и министров для будущих поколений. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента на своей странице в Facebook.

Зеленский признался, что волновался, не было ли его решение ошибкой, но такая работа депутатов помогла ему отбросить сомнения. Также президент отметил, что благодарит депутатов за то, что они остаются собой, кнопкодавят, прогуливают и не пытаются понравиться избирателям.

По словам президента, в день парламентских выборов (21 июля) избиратели оценят такие решения депутатов Рады, а уровень доверия к ним уже стал ниже 4%.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне Зеленский рассказал, когда уйдет в отставку.