Вартість проживання на МКС становитиме 35 тис. дол. у день

https://racurs.ua/ua/n122919-nasa-vidkryvaie-dlya-turystiv-mijnarodnu-kosmichnu-stanciu.html

Ракурс

Міжнародна космічна станція стане доступною для приватних відвідувачів, котрих доставлятимуть комерційні компанії, причому перший візит очікується вже в наступному році.

Loading...

Про це повідомляє AP з посиланням на вчорашню заяву NASA.

Політ у космос, скоріше за все, буде вкрай недешевим. Очікується, що за квиток в обидва кінці доведеться заплатити 58 млн дол. США.

Вартість проживання на станції становитиме 35 тис. дол. у день у випадку поїздок тривалістю 30 днів.

Якщо приватний астронавт перебуватиме на станції, йому доведеться платити нам, поки там перебуватиме, за життєзабезпечення, їжу, воду тощо, — зазначає головний фінансовий директор NASA Джефф ДеВітт.

На перших порах NASA дозволить перебування до двох приватних відвідувачів на рік. Приватним астронавтам доведеться відповідати таким же медичним стандартам, процедурам навчання та сертифікації, як і звичайним членам екіпажу.

Зазначається, що ця програма є частиною зусиль NASA із відкриття станції приватним компаніям. Космічне агентство сподівається, що коли-небудь бізнес успадкує МКС, утримання котрої є досить дороговартісним.

Чиновники NASA сподіваються, що доходи від комерційної діяльності допоможуть агентству зосередити ресурси на стратегії поверненні на Місяць у 2024 році, а також зменшить витрати американських платників податків на місячну місію.

Нагадаємо, нещодавно NASA уклало угоду про доставку вантажів на Місяць з трьома компаніями.