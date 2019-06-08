Під час робіт в Лабораторії реактивного руху, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n122924-nasa-vstanovyla-veb-kameru-kotra-transluie-proces-zbyrannya-novogo-marsohoda-video.html

Ракурс

У Лабораторії реактивного руху в місті Пасадена (штат Каліфорнія, США) встановлена веб-камера, котра в прямому ефірі транслює процес створення марсохода з програми «Марс-2020».

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Очікується, що цей марсохід запустять у липні 2020 року, до Червоної планети він дістанеться 18 лютого 2021 року. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Трансляція ведеться з чистої кімнати High Bay 1 протягом усієї доби, окрім моментів, коли там відбувається техобслуговування.

Звісно, персонал не працює над створенням марсохода 24 години на добу, протягом тривалого часу кімната може залишатися порожньою. Крім того, працівники лабораторії під час виконання певних функцій можуть не потрапляти в її поле зору.

Також частина робіт зі збирання марсоходу відбувається в інших приміщеннях лабораторії.

Трансляція відбувається без звуку.

У NASA зазначають, що роботи в лабораторії тривають з понеділка по п’ятницю і розпочинаються приблизно о 8.00 за місцевим часом (о 17.00 за київським часом).

Нагадаємо, в межах місії «Марс-2020» NASA планує відправити до Червоної планети міні-вертоліт, здатний підніматися в розрідженій атмосфері Марса на висоту до 30 км.